Парк в Тельманово благоустроят в рамках проекта «Комфортная городская среда»

Восстановление Республики продолжается (архивное фото). Фото: пресс-служба администрации Володарска

В поселке Тельманово благоустроят парк. Специалисты в рамках проекта «Комфортная городская среда» поставят новые лавочки и оборудуют детские площадки. Об этом глава Тельмановского района Наталья Великодная заявила в рамках прямой линии.

— В 2023 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» в парке пгт Тельманово будет проведено освещение, установлены лавочки, детская и спортивная площадки. В районе при помощи Московской области планируется разместить одну спортивную и пять детских площадок, — заявила глава района.

Великодная добавила, что в поселке Андреевка уличное освещение будет восстановлено до конца июня.

Напомним, что ранее глава района рассказал о планах по ремонту дорог. Наталья Великодная заявила, что все дороги в Тельмановском районе будут отремонтированы до конца 2025 года.

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