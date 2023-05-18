В Тельмановском районе ДНР до конца 2025 года отремонтируют все дороги

Восстановить дороги поможет регион-шеф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все дороги в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики восстановят к концу 2025 года. В 2023 году запланирован ремонт дорог в нескольких селах района, в том числе на улице Первомайской в Луково, на улице Ленина в Свободном, на улице Центральной в Зерновом и дороги, ведущей к селу. Об этом глава района Наталья Великодная рассказала в ходе прямой линии.

— До конца 2025 года все дороги в районе будут отремонтированы. Очередность будут определять жители района путем голосования. МФЦ в Тельмановском районе откроется в этом году. Помещение выделено, с 1 июня начнется его ремонт, — заявила глава района.

Великодная добавила, что в ближайшие дни начнется работа по благоустройству территории возле ставка Мокрая Каранка: покос травы и уборка мусора на пляже. Завершить благоустройство планируют до 18 июня.

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