В ДНР вступили в силу изменения в законе «О бюджете»

Парламентарии ДНР одобрили внесение изменений в бюджет региона на 2023 год Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народный Совет утвердил изменения в законе «О бюджете Донецкой Народной Республики на 2023 год». 2,7 миллиарда рублей направят на оказание поддержки угольным предприятиям региона, в том числе на расходы на оплату труда и погашение задолженностей перед горняками. Соответствующий документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Утвердить общий объем доходов в сумме 226 171 914,1 тысяч рублей, расходов — 231 631 033, 27531 тысяч рублей, а верхний предел госдолга на 1 января 2024 года в размере 0 рублей, — сказано в документе.

В законе отмечается, что 2,7 миллиарда рублей будут направлены на реализацию Мероприятий по оказанию поддержки предприятиям угольной отрасли, на расходы на оплату труда и погашение задолженности по заработной плате с учетом уплаты налога на доходы физических лиц, прочих удержаний и страховых взносов, в том числе работникам, направленным для проведения такелажных работ на объектах оборонного значения.

Напомним, что ранее глава Минугля ДНР заявил, что все согласования по зарплате шахтерам завершены. Задолженность перед работниками угольных предприятий Республики выплатят в ближайшее время.

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