Молодежный Парламент третьего созыва начал работу в ДНР

Работа Молодежного Парламента III созыва уже началась. Фото: Бидевка/ТГ

В Донецкой Народной Республике начал работу Молодежный Парламент III созыва. Парламентарии будут активно участвовать в развитии Республики, выдвигая новые законодательные инициативы. Об этом рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

— Должен сказать, что с каждым новым созывом работа Молодежного Парламента совершенствуется, становится более профессиональной. Вовлекать молодежь во все сферы развития региона — такую задачу ставит перед региональной властью врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, — отметил Бидевка. — Глава ДНР всегда подчеркивает, что новое поколение должно стать соавтором будущего Донецкой Народной Республики.

Владимир Бидевка пожелал молодым парламентариям удачной и продуктивной работы на благо региона.

Напомним, что ранее в ДНР был подписан ряд документов, в том числе законы о промышленной политике и инвестиционной деятельности. Указом врио Главы ДНР также создан штаб по восстановлению Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Служащие донецкой таможни проходят стажировку на базе Южного таможенного управления

Денис Пушилин обсудил вопросы работы таможни с замруководителя ФТС России (подробнее)