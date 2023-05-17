Денис Пушилин подписал законы о промышленной политике и инвестиционной деятельности в ДНР

Ряд важных для региона законов подписал Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Врио Главы Донецкой Народной Республики подписал ряд важных законов, среди них — законы о промышленной политике и инвестиционной деятельности в регионе. Документами определяются цели и принципы инвестиционной политики, а также основы создания и функционирования государственных фондов развития промышленности.

Законом «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике» определяются цели такой политики, разграничиваются полномочия Главы ДНР, Народного Совета и Правительства ДНР, а также определяются формы и базовые условия оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности. Документ вступает в силу с 1 июня 2023 года.

В рамках закона «О промышленной политике» устанавливаются особенности предоставления финансовой, информационно-консультационной поддержки, научно-технической деятельности и инновационной деятельности в регионе. Он вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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