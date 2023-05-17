Служащие донецкой таможни проходят стажировку на базе Южного таможенного управления

Один из таможенных пунктов развернут в порту Мариуполя. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики обсудил вопросы работы донецкой таможни с замруководителя Федеральной таможенной службы России Андреем Москальцом, начальником Южного таможенного управления Сергеем Пашко и начальником Донецкой таможни Владимиром Боенко. Сейчас региональная таможня подчиняется Южному таможенному управлению.

— Сейчас участники внешнеэкономической деятельности подают декларации в Южное таможенное управление. Уже развернут таможенный пост на территории Республики — в Мариупольском морском торговом порту. Служащие Донецкой таможни сейчас проходят стажировку на базе структурных подразделений Южного таможенного управления, — отметил Пушилин.

Глава региона добавил, что в будущем экспортный потенциал Республики растет, а значит увеличится и нагрузка на таможню.

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