Мирный житель подорвался на мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка

Донецк весь день находится под массированным обстрелом ВСУ. Фото: МЧС ДНР

Мирный житель получил ранения в результате детонации мины «Лепесток». Украинские боевики продолжают дистанционно минировать города Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В Кировском районе нашего города на запрещенной противопехотной мине «Лепесток» подорвался мирный житель. Внимание! Мины «Лепесток» могут находиться во всех районах нашего города. Будьте предельно осторожными. Следите за детьми. Берегите себя и своих близких, — добавил мэр Донецка.

Напомним, что противопехотные мины «Лепесток» практически незаметны в траве. При их детонации человек может серьезно повредить конечности или даже погибнуть. При обнаружении мин, неразорвавшихся снарядов и других взрывоопасных предметов вызывайте МЧС по номеру 101. Не пытайтесь их самостоятельно переместить или обезвредить.

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