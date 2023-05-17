В ДНР запустили водовод «Кипучая Криница — Старобешево»

Новую ветку водовода удалось построить и запустить в рекордно короткие сроки. Фото: Солнцев/ТГ

В Старобешево запустили новый водовод протяженностью свыше 10 тысяч метров погонных. Из-за изношенности прежней водопроводной системы, строителям пришлось возводить новую ветку водовода. Она уже прошла все испытания и сейчас через нее подают воду потребителям в Старобешево. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Специалисты из Бурятии завершили капитальный ремонт водовода «Кипучая Криница – Старобешево» протяженностью свыше 10 тысяч метров погонных. Работы по ее укладке параллельно старой линии, а также установке сбросников и задвижек выполнены в рекордно сжатые сроки, — отметил Солнцев.

Председатель добавил, что ежедневно на объекте трудились порядка 40 специалистов, было задействовано 11 единиц техники.

— После удачного проведения гидравлических испытаний вода в Старобешево пошла уже по новому водоводу. Благодарю строителей из Бурятии за реальную помощь жителям подшефного Старобешевского района, — добавил Евгений Солнцев.

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