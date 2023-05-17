СЦКК ДНР: За час ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка ракеты РСЗО и более 20 снарядов натовского калибра

Сведения о последствиях обстрелов уточняются Фото: Иван ЖИЛЯК

За час вооруженные формирования Украины четыре раза открыли огонь по Киевскому району Донецка, выпустив более 20 снарядов натовского калибра, а также десять ракет РСЗО. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:50 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций ВСУ, расположенных в Ласточкино. По району было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что артиллерийский обстрел возобновился также в 17:20 и 17:50. В 17:30 украинские боевики обстреляли район с применением реактивной системы залпового огня, выпустив десять ракет.

Напомним, что по уточненной информации, стало известно о еще трех пострадавших в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Украинские боевики повредили здание детского сада и три многоквартирных дома.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстрелом повредили комбинат хлебопродуктов и элеватор в Еленовке, ранены два человека

Пострадали также остекление, кровля и хозпостройки девяти частных домов (подробнее)