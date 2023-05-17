Стало известно о еще трех пострадавших при обстреле ВСУ Петровского и Куйбышевского районов Донецка

СЦКК ДНР продолжает фиксацию обстрелов региона Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По уточненной информации, еще три мирных жителя пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ Куйбышевского и Петровского районов Донецка. Повреждено здание детского сада и три многоквартирных жилых дома. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Петровском районе по проспекту Центральному возле магазина «Центральный» пострадала женщина 1977 года рождения. В Куйбышевском районе по улице Шахтерской Славы ранены мужчина 1976 и женщина 1969 годов рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в результате обстрела повреждения получил ясли-сад №364 на улице Зуевская в Куйбышевском районе города. Также зафиксированы повреждения жилых многоквартирных домов на улицах Шахтерской Славы, Ленкоранская и Церетели.

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