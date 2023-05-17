В Першотравневом районе ДНР отремонтируют МФЦ, дороги и жилые дома

У регионов-шефов есть большие планы по восстановлению дорог и соцобъектов в районе (архивное фото). Фото: Солнцев/ТГ

Курская и Смоленская области помогают подшефному Першотравневому району Донецкой Народной Республики в восстановлении социальных объектов, дорог и жилого фонда. В прошлом году регионам-шефам удалось подготовить школы района к началу учебного года. Частичный ремонт был выполнен в 12 школах. Работы продолжаться и в этом году. Об этом в ходе прямой линии с жителями рассказал глава района Борис Трим.

— С помощью Курской области восстанавливается центральная районная больница. Третий этаж уже готов. Завершается ремонт стерилизационного отделения и пищеблока. При поддержке Смоленской области будут ремонтироваться МФЦ, дороги, водопроводные сети. Курская область уже занимается восстановлением многоквартирных домов, — отметил Трим.

Борис Трим добавил, что сейчас разрабатывают план развития района.

— Акцент делается на сельском хозяйстве, рекреационном направлении и использовании логистических возможностей трассы, ведущей в Запорожскую область, — добавил он.

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