Сотрудникам «Воды Донбасса» ДНР выплатили задолженность по зарплате в 500 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед сотрудниками предприятия полностью погасили. Фото: Генпрокуратура РФ

После вмешательства прокуратуры сотрудникам предприятия « Вода Донбасса» выплатили задолженность по зарплате в размере более 587 миллионов рублей. Задолженность образовалась с января по февраль 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

— Прокуратура Донецкой Народной Республики провела проверку исполнения законодательства в сфере оплаты труда в деятельности ГУП ДНР «Вода Донбасса». В результате комплекса принятых мер прокурорского реагирования, в том числе внесенного представления руководителю организации задолженность по заработной плате полностью погашена, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сейчас обращения жителей новых регионов находятся на особом контроле у Генпрокурора России. Прокурорского вмешательства требуют ситуации, которые связаны с обеспечением людей коммунальными услугами, продуктами питания и лекарствами. Ранее в городе Снежное в ДНР при содействии прокуратуры было восстановлено отопление в квартире местной жительницы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстрелом повредили комбинат хлебопродуктов и элеватор в Еленовке, ранены два человека

Пострадали также остекление, кровля и хозпостройки девяти частных домов (подробнее)