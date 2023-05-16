Полиция проведет проверку по факту избиения подростка в Макеевке

Полицейские начали разбирательство по делу об избиении подростка в Макеевке. Фото: МВД ДНР

Полицейские начали проверку по факту избиения девочки-подростка двумя сверстницами в Червоногвардейском районе Макеевки. Видеозапись была опубликована в соцсетях. По ней правоохранители быстро вычислили участников драки, по делу назначена проверка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

— В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой две несовершеннолетние девочки избивают свою знакомую. Инцидент произошел 25 апреля в Червоногвардейском районе Макеевки. Две несовершеннолетних в ходе словесной перепалки нанесли несколько ударов 12-летней девочке, — отметили в ведомстве.

В министерстве внутренних дел Республики добавили, что руководством ведомства назначена проверка, по окончанию которой будет принято законное решение.

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров в связи с этим призвал родителей провести профилактические беседы с детьми.

— Обращаюсь к родителям, обратите внимание на окружение своих детей, проведите с ними разъяснительную работу, участвуйте в жизни ребенка, — подчеркнул мэр.

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