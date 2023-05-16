Музыканты донецкой филармонии выступят в Москве совместно с российским актером Сергеем Гармашем

Музыканты выступят 17 мая. Фото: ДАН

Артисты Донецкой государственной академической филармонии примут участие в программе «И жизнь, и слезы, и любовь!», которая пройдет на сцене Российского института театрального искусства. Струнный ансамбль «Дива-квартет» выступит с известным российским актером Сергеем Гармашем. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

— На сцене учебно-театрального комплекса Российского института театрального искусства — ГИТИС наши артисты выступят вместе с народным артистом России Сергеем Гармашем. Выступление пройдет 17 мая в рамках участия в литературно-музыкальной программе «И жизнь, и слезы, и любовь!» Центра театра и кино Никиты Михалкова, — отметили в пресс-службе.

В филармонии добавили, что мероприятие проводится в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России.

Напомним, что донецкие актеры также участвуют в различных программах по всей России, инициированных Минкультуры РФ. Ранее артисты муздрамы отправились на Межрегиональный театральный фестиваль имени Н. Х. Рыбакова в Тамбов. На сцене местного театра они поставили спектакль «Страсти по Торчалову».

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