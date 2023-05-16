16 выпускников Мариуполя будут бесплатно учиться актерскому мастерству в Санкт-Петербурге

Вопросы поступления мариупольчан в РГИСИ Олег Моргун обсудил с депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга. Фото: Моргун/ТГ

Российский государственный институт сценических искусств получил 16 заявок от выпускников из Мариуполя, которые хотят поступить на образовательную программу «Артист драматического театра и кино». Обучение проведут в рамках целевого набора Мариупольского русского драматического театра. Об этом рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун.

— В ближайшее время Министерство культуры ДНР и РГИСИ подпишут договор о сотрудничестве, по которому 16 юных талантов смогут бесплатно обучиться актерскому мастерству в этом престижном вузе нашего города-побратима. Также бесплатными для ребят будут проживание и питание, — отметил градоначальник.

Моргун добавил, что депутат Заксобрания, известная актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Мельникова готова лично курировать 16 выпускников все четыре года обучения в российском университете.

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