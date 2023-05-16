Мэр Донецка рассказал, на каких улицах города ремонтируют дороги

Дорожное полотно меняют на семи улицах Донецка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники коммунального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» продолжают ремонт дорог в Донецка. Меняют или восстанавливают дорожное полотно в Кировском, Ворошиловском и Ленинском районах. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал в своем телеграм-канале.

— Во всех районах Донецка сегодня кипела работа. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, сотрудники «ДРСУ» в течение дня выполняли все намеченные плановые работы на благо родного города! Замена и ремонт асфальтового полотна велась в Кировском, Ленинском и Ворошиловском районах по улицам Льва Толстого, Малахова, Молодежная, Сахалинская, Набережная и проспекту Гринкевича, — отметил глава администрации.

Алексей Кулемзин добавил, что регион-шеф Москва ремонтирует в одну из самых оживленных дорог Донецка — улицу Челюскинцев.

— Силами ремонтных бригад из Москвы сегодня продолжалась работа по асфальтированию одной из самых оживленных улиц Донецка – улицы имени Челюскинцев. Новое дорожное покрытие уже оценили автомобилисты, — добавил градоначальник.

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