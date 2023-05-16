МГЕР организует в Мариуполе летний трудовой лагерь для волонтеров

Благоустраивать Мариуполь будут добровольцы со всей России. Фото: ДАН

Молодая Гвардия Единой России организует для волонтеров летний трудовой лагерь в Мариуполе. Добровольцы будут благоустраивать город и помогать жителям. Об этом сообщили в пресс-службе политической партии «Единая Россия».

— Ребята будут благоустраивать общественные места, работать в больницах и МФЦ, заниматься с пенсионерами. Будут выезжать в Бердянск помогать людям, которые были эвакуированы недавно в Запорожье, — подчеркнул председатель молодежной организации Антон Демидов.

В пресс-службе партии добавили, что в лагерь предварительно съедутся порядка 250 волонтеров со всех регионов России.

Напомним, что ранее Мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил о возвращении большей половины жителей в город. По его словам, сейчас население города достигает порядка 230 тысяч человек. Подсчет ведут по полученным пенсиям и соцпособиям.

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