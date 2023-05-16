В Минобороны РФ рассказали о подробностях строительства нового медцентра в Мариуполе

Возведение главного здания и ряда других объектов закончат уже до конца 2023 года. Фото: Военстрой

Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России рассказали о продвижениях в строительстве нового медцентра Федерального медико-биологоческого агентства России (ФМБА). Он расположен в Мариуполе в районе проспекта Ленина. Строители уже приступили к облицовке фасада главного здания. Об этом сообщили в пресс-службе ВСК.

— Военстроевцы одевают фасад главного корпуса в утеплитель и современные панели, выполненные в стильной серо-белой гамме, обустраивают кровлю. А на соседней площадке монолитчики уже поднимают этажи следующего здания, — отметили в ведомстве.

В Военстрое добавили, что строительство нового медцентра разбили на два этапа. В первом планируется возведение четырехэтажного лечебно-диагностического корпуса с отделением скорой помощи, оперблоком, реанимационным отделением и стационаром на 60 коек, а также патологоанатомического отделения и ряда вспомогательных объектов.

— На втором возведут восьмиэтажное здание стационара на 333 койки. Медкомплекс оснастят самым современным оборудованием. Ожидается, что только в одном корпусе будет работать до 1000 сотрудников. Полностью объект будет сдан к осени 2024 года, — отметили в ВСК.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Почта Донбасса» начала продажу марок и конвертов, посвященных майскому Донецку

Филателистическую продукцию можно приобрести в фирменном магазине почтового оператора (подробнее)