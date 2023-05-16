Украинские боевики сбросили два боеприпаса на Ясиноватую с БПЛА

ВСУ сбросили боеприпасы на город с БПЛА (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сбросив на город два боеприпаса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:00 зафиксирован обстрел Ясиноватой. На населенный пункт ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 16:40 обстрел города возобновился. По Ясиноватой было выпущено семь артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Ласточкино.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки. По городу было выпущено пять снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1962 года рождения.

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