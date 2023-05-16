В Енакиево восстановят 156 объектов в 2023 году, в том числе школу и жилые дома

В городе восстановят семь основных магистралей и залатают ямы на других улицах. Фото: Минстрой РФ

Специалисты из Ленинградской области продолжают восстанавливать подшефный Енакиево. В список планов на 2023 год вошли 156 объектов, в том числе жилые дома, школа, лицей, трамвайно-транспортное управление и дороги. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ России.

— Областные специалисты отремонтируют кровли и инженерные сети в 14 многоквартирных домах. Восстановят лицей информационных технологий и гимназию № 1, а также завершат ремонт трамвайно-троллейбусного управления. На данный момент в здании полностью отремонтирована кровля, — отметили в Минстрое.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что в планах на этот год ремонт семи участков основных магистралей города, продолжат и ямочный ремонт. Дополнительно в городе бурят скважины на обеспечения водой всех жителей.

— В городе продолжается программа по бурению артезианских скважин. Параллельно специалисты занимаются заменой аварийных участков теплотрасс и водоводов, прочисткой канализационных сетей. Чтобы повысить качество водоснабжения, планируется установить новые модульные очистные сооружения, — добавили в ведомстве.

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