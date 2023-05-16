«Почта Донбасса» начала продажу марок и конвертов, посвященных майскому Донецку

Продажи нового «цветущего» выпуска уже начались. Фото: ДАН

«Почта Донбасса» выпустила серию марок, конвертов и виньеток, посвященных майскому Донецку. На филателистической продукции изображены символичные для Донецка цветы — сирень, нарциссы, пионы и цветущая яблоня. Продукцию уже можно приобрести в форменном магазине «Филателия» на улице Артема, 72. Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора.

— Нарциссы, пионы, тюльпаны, гиацинты, ирисы, сирень, цветущие яблоня и абрикос — все это яркое многообразие майской донецкой флоры украшает наш новый выпуск. Отметим, что многие сорта растений имеют донецкое происхождение и еще раз подтверждают высочайший уровень местной селекции, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что виньетки, карточки и конверты отпечатаны тиражом 1600, 500 и 1000 экземпляров соответственно.

— На оттиске штемпеля объединены в общую композицию символы Донецка — изображения террикона, шахты и цветущие растения. Цвет мастики — сиреневый, — добавили в «Почте Донбасса».

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