Ученый из ДНР вошел в состав жюри Международного конкурса по химии в Казахстане

Ученый из ДонГУ является автором олимпиадных задач по химии. Фото: Минобрнауки ДНР

Доцент кафедры биохимии и органической химии ДонГУ Станислав Бахтин вошел в состав жюри Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Она проходила с 1 по 8 мая в столице Казахстана Астане. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

— В этом году в олимпиаде приняли участие 113 школьников старших классов из 21 страны. Олимпиада проходила в два теоретических тура, где школьники решали задачи по неорганической, аналитической, органической, физической химии и биохимии. 57 по счету олимпиада прошла на базе Университета Назарбаева, — отметили в Минобрнауки.

В министерстве подчеркнули, что ученый из ДонГУ, вошедший в состав жюри, также является автором олимпиадных задач по органической химии. Абсолютным победителем олимпиады стал российский школьник Андрей Дубинский из Саранска.

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