В ДНР стартовала акция «Экологическая неделя»

В ДНР продолжается посадка новых деревьев и кустарников, а также уборка леса

Акция «Экологическая неделя» стартовала в Донецкой Народной Республике. Сотрудники Госкомлесохоты очистят территорию леса от мусора, проведут экологический диктант и конкурс детских рисунков. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

— Сотрудники Госкомлесохоты с воспитанниками школьных лесничеств проведут очистку от мусора лесных насаждений. Также можно поучаствовать в конкурсе рисунков «Леса Донбасса глазами детей» и Экологическом диктанте, который 22 мая проведет Госкомэкополитики при Главе ДНР, — отметил вице-премьер.

Ежиков добавил, что принять участие в акции может любой житель Республики.

— Стать участником эконедели может каждый — просто не вредить природе и вложить немного сил и времени в озеленение нашего родного края, — добавил зампред Правительства региона.

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