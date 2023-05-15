Мэр Донецка поздравил трех ветеранов Великой Отечественной войны со столетним юбилеем

Трем участникам Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет. Фото: Кулемзин/ТГ

Глава администрации Донецка поздравил трех ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеем — им исполнилось по 100 лет. В качестве подарка ветеранам передали технику и продуктовые наборы. Об этом Алексей Кулемзин рассказал в своем телеграм-канале.

— В этот прекрасный солнечный майский день сразу три ветерана Великой Отечественной Войны, участника боевых действий, празднуют свой 100-лений юбилей! От всей души поздравил Евгению Васильевну Бурлакову, Анну Васильевну Антоненко и Ивана Петровича Ворона с вековым юбилеем, — подчеркнул мэр. — Нам есть кем гордиться и с кого брать пример!

Напомним, что ранее Ямал взял под опеку двух ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Волновахском районе ДНР. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова о них заботится команда строителей, которые восстанавливают район.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На конкурс «Моя Республика» в ДНР прислали более 270 работ за три дня

Победителей определят оргкомитеты конкурса (подробнее)