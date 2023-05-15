В Горловке до конца года отремонтируют 12 дорог

Дорожное покрытие восстановят на шести улицах Горловки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт охватит 12 городских дорог в Горловке в 2023 году. Об этом мэр Иван Приходько сообщил в ходе прямой линии с жителями города.

— У нас есть предварительная договоренность на ремонт шести дорог основных города Горловки в течение этого года и шести дорог дополнительно, — подчеркнул градоначальник.

Приходько добавил, что ремонт проведут на дорожном покрытии улиц Ленина, Горловской Дивизии, Пожарского, Пушкинской, Калашникова и на проспекте Победы. Частично потребность в асфальтобетонной смеси для восстановления ряда горловских улиц покроет продукция местного предприятия.

Напомним, что в Донецке в текущем году планируют отремонтировать порядка 230 дорог, 29 из них находятся в частном секторе города. Участки, которые нуждаются в первоочередном восстановлении, выбирают дончане путем голосования в соцсетях.

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