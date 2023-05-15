ДНР появится комиссия по реализации программы комфортной городской среды

В состав Комиссии входят представители десятка министерств Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Указом временно исполняющего обязанности Главы ДНР в регионе создается межведомственная комиссия по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Основными задачами Комиссии является осуществление контроля и координации хода реализации мероприятий по формированию современной городской среды, а также рассмотрение эскизной предпроектной документации, концепций и проектов благоустройства общественных территорий ДНР, — сказано в документе.

Председателем Комиссии назначен врио Главы ДНР Денис Пушилин. Среди членов Комиссии — глава Минстроя ДНР и его заместители, представители Минтруда и соцполитики, Минкультуры, Народного совета, Минфина, регионального отделения партии «Единая Россия» и общественного движения «Донецкая Республика» и других ведомств.

Документ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

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