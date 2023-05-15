ВСУ обстреляли Калининский и Буденовский районы Донецка из РСЗО

Ранее ВСУ открыли огонь по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Калининскому и Буденовскому районам Донецка из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР с Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 18:30 зафиксирован обстрел Донецка (Калининский и Буденовский районы) с применением реактивной системы залпового огня. Выпущено три ракеты. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Константиновке, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее сразу несколько районов Донецка подверглись атаке со стороны ВСУ. В Киевском районе города украинский снаряд попал на территорию школы. Также в результате обстрела несколько районов Донецка остались частично без электроснабжения. Энергетикам удалось запитать более чем половину трансформаторных подстанций спустя два часа.

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