Общий объем доходов в бюджете ДНР увеличили на 2,7 миллиарда рублей

Распоряжение о внесении изменений в бюджет уже подписано. Фото: ДАН

Общий объем доходов бюджета Донецкой Народной Республики увеличат на 2, 7 миллиарда рублей. Средства буду направлены, прежде всего, на субсидии угольным предприятиям региона, который пойдут на выплату зарплаты горнякам. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Правительство инициирует внесение поправок в Закон ДНР о бюджете на 2023 год. Такое решение единогласно приняли с коллегами на внеочередном заседании. Средства будут направлены на реализацию ряда социально-значимых проектов и, прежде всего, предоставление субсидии предприятиям угольной отрасли для выплаты заработной платы шахтерам, — отметил Солнцев.

Напомним, что Глава Минугля ДНР сообщил, что все согласования по зарплате горнякам завершены. Задолженность за январь-апрель выплатят после внесения изменений в бюджет на региональном уровне.

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