В МФЦ ДНР начали прием заявлений на перерасчет пенсий

В МФЦ ДНР появилась новая услуга. Фото: МФЦ ЛНР

В отделениях Многофункционального центра появилась новая услуга — прием заявлений на перерасчет пенсий. Услугу предоставляют только гражданам России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Донецкой Народной Республики.

— Эта услуга будет особенно полезна для тех, кто хочет узнать, имеются ли у них права на повышение размера пенсии. Если у заявителей изменились обстоятельства, которые могут повлиять на размер пенсии, то сотрудники МФЦ ДНР помогут подать соответствующее заявление, — отметили в пресс-службе.

В Минэконом развития добавили, что заявителями на получение государственной услуги об установлении страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению являются только граждане Российской Федерации.

Напомним, что ранее перечень услуг, предоставляемых МФЦ региона в режиме «единого окна» расширился до 36. Теперь жители Республики могут оформить в МФЦ материнский капитал, подать заявление на оформление единого пособия, ИНН и СНИЛС.

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