Донецкий театр кукол отправился на гастроли по «Золотому кольцу России»

Спектакль «Большая мечта маленького Ослика». Фото: Донецкий театр кукол

Артисты Донецкого республиканского академического театра кукол отправились на двухнедельные гастроли по городам знаменитого маршрута «Золотое кольцо России». Об этом сообщила ДАН генеральный директор-художественный руководитель театра Ольга Арутинова.

Артисты театра представят два спектакля. Один из них премьерный - «Вторая смерть Жанны д’Арк», который рассчитан на взрослую аудиторию. Он поставлен по пьесе болгарского драматурга Стефана Цанева. Второй спектакль - «Большая мечта маленького Ослика» по одноименному рассказу Татьяны Макаровой. Он повествует о дружбе, доброте, а также взаимоотношении детей и родителей.

- На гастроли отправилась труппа артистов из одиннадцати человек. Мы едем со своими декорациями, достаточно большими, также мы везем, свет звук и мультимедийное оборудование. Все расходы на себя берет «Росконцерт», - отметила Ольга Арутинова.

Гастроли пройдут с 15 мая по 3 июня. Артисты выступят в Рязани, Владимире, Муроме, Иванове, Кинешме, Костроме, Ярославле, Переславле-Залесском и поселке Константиновское Тутаевского района.

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