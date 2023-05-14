Премьер Солнцев: Школу искусств в Торезе восстановят к 1 сентября

В новых регионах России восстановили 453 образовательных учреждения. Фото: Минстрой РФ
В Торезе к 1 сентября восстановят школу искусств № 1. Об этом сообщил премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.
- Работы в Торезской школе искусств № 1 стартовали недавно. Но строители уже полностью отремонтировали кровлю, проводят монтаж электропроводки, приступили к замене окон - на входной группе установят большие витражные, - рассказал Евгений Солнцев.
Также он добавил, что основной фронт работ – в актовом зале.
- Подняв полы, специалисты с удивлением обнаружили, что он стоит буквально на земле. Тут же взялись за обустройство надежного основания. Чуть позже проведут отопление в кинооператорскую и заменят кресла в зрительном зале, - сказал премьер.
Полностью завершить преображение школы и благоустроить территорию подрядчики планируют к началу нового учебного года.
- В этом году дальневосточные специалисты планируют восстановить в городе восемь объектов. Два из них с нетерпением ждет местная детвора, - сообщил о шефской помощи Приморского края Торезу Солнцев.
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