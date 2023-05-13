Строительство более 11 километров газопроводов для мемориалов «Вечный огонь» рассматривают в ДНР

Всего в Республике находится 65 мемориалов «Вечный огонь». Фото: Моргун/ТГ

В ДНР рассматривают возможность строительства 11 километров газопроводов для питания мемориалов «Вечный огонь» по всей Республике. Об этом Донецкому агентству новостей рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Имеют возможность подключения к сетям газоснабжения 30 объектов при проведении работ по строительству более 11,3 км подводящих газопроводов, — цитирует ДАН слова вице-премьера Республики.

Напомним, что ранее в Донецкой Народной Республике сообщили о планах по восстановлению 17 мемориалов «Вечный огонь» в Енакиево, Харцызске, Шахтерске, Торезе, Дебальцево, Новоазовске, Тельманово, а также Амвросиевском, Волновахском, Володарском и Старобешевском районах.Планируется провести также работы по восстановлению постаментов, мемориальных досок, благоустройству территории.

Ранее в Мариуполе зажгли Вечный огонь у обновленного памятника Воинам-освободителям в День Победы 9 Мая.

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