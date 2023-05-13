В Донецке отремонтировали 15 детских площадок и высадили более пяти тысяч цветов на городском субботнике

На улицы города вышли более шести тысяч дончан. Фото: Кулемзин/ТГ

На улицы Донецка в рамках городского субботника вышли тысячи людей. С их помощью были отремонтированы детские и спортивные площадки, высажены цветы и очищено более одного километра пляжа. Об этом мэр Донецка рассказал в своем телеграм-канале.

— Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских нацистов, дончане в очередной раз показали свое единство и любовь к родному городу. На улицы Донецка вышли тысячи людей. Благодаря их самоотверженному труду, наш город сегодня стал намного краше, — поделился мэр Донецка.

Кулемзин добавил, что в рамках субботника было вывезено 463 кубометра мусора. В работах принимали участие более шести тысяч жителей города.

— Дончане отремонтировали 15 детских и семь спортивных площадок, четыре остановочных павильона, 12 цоколей жилых домов, семь контейнеров для сбора бытового мусора, привели в порядок четыре памятника и высадили более пяти тысяч цветов, — добавил градоначальник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Глава Минугля ДНР сообщил, что все согласования по зарплате горнякам завершены

Выплата зарплат начнется после утверждения изменений в бюджеты (подробнее)