ВСУ ранили пятнадцатилетнего подростка в Петровском районе Донецка

Еще один ребенок пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Подросток ранен в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Петровского района по улице Рубена Ибаррури ранен подросток 15 лет, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по району было выпущено 16 артиллерийских снарядов за три часа. Украинские боевики обстреляли район со своих позиций, расположенных в Максимильяновке.

Напомним, что ранее стало известно о еще двух пострадавших в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. В результате массированной атаки с применением реактивной системы залпового огня и артиллерии калибром 155 ранения получили мужчина и женщина. Ранее ВСУ убили в Куйбышевском районе женщину с четырехлетним ребенком.

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