В ДНР доставили медпомощь на сумму более трех миллионов рублей

Медикаменты передали в ДОКТМО имени Калинина. Фото: пресс-служба «МР»

Активисты молодежных общественных организаций Московской области передали ДОКТМО имени Калинина в Донецке современные перевязочные материалы и другие медикаменты на сумму более 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— Активисты МР и МГЕР ДНР, а также наши товарищи из других регионов регулярно дежурят в приёмном отделении больницы, помогают на кухне, доставляют пострадавших при обстрелах и заготавливают перевязочные материалы, — отметили в пресс-службе.

В «МР» добавили, что медицинское учреждение получило катетеры, пленки, контейнеры и другие расходники для оказания медицинской помощи.

Напомним, что сейчас в новых регионах России восстанавливают 172 медицинских учреждения, порядка 80 объектов уже введено в эксплуатацию. Для проведения профилактических медицинских осмотров в регионы отправили около 50 оснащенных автомобилей.

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