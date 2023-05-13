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НовостиПолитика13 мая 2023 16:02

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка более 30 артиллерийских снарядов калибром 155 мм за два часа

Город весь день находится на огнем украинских боевиков
Виктория ПОДАРОВА
Город весь день находится под массированным обстрелом ВСУ

Город весь день находится под массированным обстрелом ВСУ

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли массированный огонь по Куйбышевскому району Донецка. За два часа ВСУ выпустили по нему более 30 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:00 и 16:30 зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка. С позиций ВСУ, расположенных в Галициновке, выпущено 18 снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 17:45 обстрел района возобновился. Еще за полчаса по нему было выпущено 14 артиллерийских снарядов.

Напомним, что в результате утреннего обстрела района погибла женщина с четырехлетним ребенком. Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Обстрелу также подверглись два района Горловки. Мэр города заявил, что по уточненным данным, количество пострадавших в Никитовском и Центрально-Городском районах увеличилось до трех.

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