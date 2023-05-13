ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка более 30 артиллерийских снарядов калибром 155 мм за два часа

Город весь день находится под массированным обстрелом ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли массированный огонь по Куйбышевскому району Донецка. За два часа ВСУ выпустили по нему более 30 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:00 и 16:30 зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка. С позиций ВСУ, расположенных в Галициновке, выпущено 18 снарядов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 17:45 обстрел района возобновился. Еще за полчаса по нему было выпущено 14 артиллерийских снарядов.

Напомним, что в результате утреннего обстрела района погибла женщина с четырехлетним ребенком. Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Обстрелу также подверглись два района Горловки. Мэр города заявил, что по уточненным данным, количество пострадавших в Никитовском и Центрально-Городском районах увеличилось до трех.

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