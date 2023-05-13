Мэр Горловки Приходько: Количество пострадавших при обстреле ВСУ возросло до трех

Три мирных жителя Горловки получили ранения различной степени тяжести Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По уточненной информации, в результате обстрела ВСУ двух районов Горловки ранения получили три мирных жителя. Один из них — на территории православного кафедрального собора, который украинские боевики обстреляли сегодня днем. Об этом рассказал глава администрации города Иван Приходько.

—Количество раненых от рук украинских террористов мирных горловчан возросло до трех. Мужчина 1980 года рождения получил ранения в результате обстрела Богоявленского кафедрального собора, — отметил градоначальник.

Ранее в результате обстрела двух районов ранения различной степени тяжести получили мужчины 1935 и 1959 годов рождения. В городе повреждено здание Богоявленского кафедрального собора, трансформаторная подстанция, многоквартирные и частные жилые дома.

Тем временем ВСУ нанесли массированный удар по Куйбышевскому району Донецка с применением реактивной системы залпового огня. В результате обстрела погибла женщина с четырехлетним ребенком, трое мужчин ранены.

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