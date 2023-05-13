Специалисты Приморского края начали ремонт в школе искусств Тореза

Ремонт в школе завершат к началу нового учебного года. Фото: Солнцев/ТГ

В школе искусств №1 Тореза начали ремонт актового зала, замену оконных блоков и электропроводки. Восстановлением образовательного учреждения занимаются специалисты из региона шефа — Приморской области. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Работы в Торезской школе искусств № 1 стартовали недавно. Основной фронт работ – в актовом зале. Подняв полы, специалисты с удивлением обнаружили, что он стоит буквально на земле. Тут же взялись за обустройство надежного основания. Чуть позже проведут отопление в кинооператорскую и заменят кресла в зрительном зале, — отметил Солнцев.

Председатель подчеркнул, что специалисты планируют в этом году восстановить в городе восемь объектов. Часть ремонтных работ в школе искусств уже завершена.

— Строители уже полностью отремонтировали кровлю, проводят монтаж электропроводки, приступили к замене окон – на входной группе установят большие витражные. Полностью завершить преображение школы и благоустроить территорию подрядчики планируют к началу нового учебного года, — добавил Евгений Солнцев.

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