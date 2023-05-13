В Минкультуры РФ обсудили запуск проекта «Пушкинская карта» в ДНР

Возможность запусков российских культурных программ в ДНР обсудили на заседании совета Минкультуры РФ. Фото: Желтяков/ТГ

Исполняющий обязанности министра культуры ДНР принял участие в заседании Координационного совета по культуре при Минкультуры РФ. На заседании обсуждались вопросы запуска в ДНР проектов «Пушкинская карта», «Сделано в России», а также участия в других культурных программах.

— Запуск проектов «Пушкинская карта», «Придумано в России», развитие творческих индустрий, участие в детском культурном форуме, развитие киноотрасли и другие вопросы обсудили в ходе пленарного заседания совета. Коллеги из регионов России рассказали об опыте и особенностях реализации проектов, — поделился глава минкультуры ДНР Михаил Желтяков в своем телеграм-канале.

Желтяков подчеркнул, что полученная информация будет способствовать оперативному внедрению запланированных проектов на территории Донецкой Народной Республики.

«Пушкинская карта» — это проект, реализованный совместно с Минцифры и Минкультуры РФ. Программа направлена на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. Жители России с 14 до 22 лет имеют право получить виртуальную «Пушкинскую карту» номиналом в 5000 и посещать с ее помощью театры, музеи, концерты и кинотеатры.

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