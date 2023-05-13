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НовостиПолитика13 мая 2023 12:30

Денис Пушилин выразил соболезнования семье погибшей женщины и четырехлетнего ребенка в поселке Горняк Куйбышевского района Донецка

К этому часу в Республике ранены шесть мирных жителей
Виктория ПОДАРОВА
Дом разрушен в результате попадания ВОП. Фото: ДАН

Дом разрушен в результате попадания ВОП. Фото: ДАН

В результате обстрела поселка Горняк в Куйбышевском районе Донецка погибла женщина с четырехлетним ребенком. Их дом полностью сгорел. Врио Главы ДНР выразил соболезнования семье погибших.

— Сегодня в результате обстрела Куйбышевского района Донецка погибли четырехлетний ребенок со своей матерью. Из-за попадания взрывоопасного предмета дом, где они проживали, сгорел. Приношу соболезнования родным и близким, — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Пушилин добавил, что к этому часу в Республике ранены шесть мирных жителей. Повреждено 18 домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

— На данный момент по причине обстрелов с украинской стороны ранены шесть человек в Ясиноватой, Горловке, Куйбышевском районе Донецка. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждены 18 домов, пять объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке, — добавил врио Главы ДНР.

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