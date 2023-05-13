В результате обстрела Куйбышевского района Донецка из РСЗО погибла женщина с ребенком

Еще два человека стали жертвами украинской агрессии. Фото: Архив КП

По предварительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка погибла женщина и ребенок. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— По предварительной информации, во время обстрела поселка Горняк Куйбышевского района, погибла женщина и ребенок. Информация уточняется, — добавил градоначальник в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее ВСУ выпустили по району 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел в 11:55 велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Нетайлово. Обстрел в 13:20 велся из района временно оккупированной Орловки.

Ранее ВСУ открыли огонь по центру Горловки. Обстрелом был поврежден православный кафедральный храм и территория вокруг него, а также жилые дома. Разрывы украинских снарядов были слышны на детской площадке.

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