ВСУ выпустили 20 ракет РСЗО по Донецку

20 ракет выпустили по Куйбышевскому району Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка с использованием реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 11:55 зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка из РСЗО. Выпущено десять ракет. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Нетайлово, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 13:20 обстрел района возобновился. ВСУ выпустили еще десять ракет из реактивной системы залпового огня со своих позиций, расположенных в Орловке.

Напомним, что в результате утреннего обстрела района повреждена школа №51 и жилые дома. Также под обстрелом ВСУ оказался Киевский район Донецка, в результате чего повреждения получили больница, здание торгового дома «Геркулес» и дорожное полотно.

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