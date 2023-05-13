Украинские боевики ранили мирного жителя в Горловке

Еще один мирный житель пострадал в результате украинской агрессии Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Никитовскому району Горловки. В результате обстрела из артиллерийской установки ранение получил один мирный житель. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.

— В результате обстрела поселка шахты им. Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ ранен мирный горловчанин, — поделился градоначальник в своем телеграм-канале.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по Никитовскому району города было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Щербиновке.

Тем временем ВСУ обстреляли Центрально-Городской район города. В результате украинской агрессии повреждено здание Богоявленского кафедрального собора, а также жилые дома и трансформаторная подстанция.

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