ВСУ обстреляли православный собор в Горловке

ВСУ обстреляли центр Горловки, поврежден собор. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Горловке. Под огнем украинских боевиков оказался православный собор в центре города. Об этом рассказал мэр Горловки Иван Приходько.

— Украинские боевики обстреляли центр Горловки. Вражеские снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора. Поврежден купол собора, множественные повреждения сооружений. Предварительно, без пострадавших, — отметил Приходько.

Мэр добавил, что в центре города также повреждена трансформаторная подстанция по улице Кирова.

Напомним, что за сутки ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике свыше 280 различных боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО и артиллерийские снаряды калибром 155 и 152 мм. Больше всего обстрелов зафиксировано на донецком и горловском направлениях. В результате массированной атаки погибли два мирных жителя, десять человек, в том числе двое детей получили ранения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате ночного обстрела в Донецке повреждена больница, школа и торговый дом

Украинские боевики несколько раз нанесли удар по двум районам города (подробнее)