В результате ночного обстрела в Донецке повреждена больница, школа и торговый дом

В Куйбышевском районе повреждена школа №51. Фото: ДНР Онлайн

В результате ночного обстрела Киевского района Донецка повреждения получили жилые дома, а также городская больница № 20 по улице Артема и здание торгового дома «Геркулес». Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксированы повреждения здания городской больницы № 20, повреждено дорожное полотно, также повреждены линии ТТУ. Обстрелом в 07:45 были повреждены много квартирные дома на проспекте Партизанский, — отметили в ведомстве.

Под удар ВСУ также попал Куйбышевский район Донецка. В результате обстрела зафиксированы повреждения здания школа № 51 по улице Куйбышева, а также жилых домов.

Напомним, что за сутки ВФУ выпустили более 280 боеприпасов по ДНР. Больше всего обстрелов зафиксировано на донецком и горловском направлениях.

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