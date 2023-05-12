В восстановлении новых регионов России участвуют почти все субъекты страны

Регионы помогают практически во всех сферах, в том числе в медицине и образовании Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Практически все регионы России помогают в восстановлении Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Херсонской и Запорожской областям. В новых регионах активно восстанавливают коммуникации, жилые и социальные объекты, обеспечивают рабочих спецтехникой и снаряжением. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов на пресс-конференции в ТАСС.

— Сегодня это порядка девяти госкомпаний, 167 подрядных организаций, 84 субъекта, которые ведут эту работу. Помощь включает около 280 мероприятий, связанных с восстановлением коммуникаций, дорог, обеспечением поселений спецтехникой, поддержкой сфер образования, медицины, — отметил Леонов.

Замглавы Минстроя добавил, что на объектах в новых регионах трудятся порядка 40 тысяч специалистов, задействовано пять тысяч единиц техники.

Ранее Валерий Леонов заявил, что генеральные планы новых регионов России будут утверждены до конца 2023 года.

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