Власти Крыма планируют развивать межрегиональный туризм с ДНР

Туризм будут развивать со всеми новыми регионами страны Фото: Людмила СЕМИНА

Власти Крыма нацелены развивать туризм с новыми регионами России, в том числе с Донецкой Народной Республикой. Об этом Донецкому агентству новостей заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— В прошлом году было подписано пятистороннее соглашение между Республикой Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями в сфере туризма. Оно предусматривает обмен опытом, развитие современных туристических и санаторно-курортных услуг, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности регионов, привлечение межрегионального туристского потока и многое другое, — отметил глава региона.

Напомним, что Сергей Аксенов также поздравил жителей Республики с девятой годовщиной создания ДНР. Кроме него, к поздравлениям присоединились глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, глава Чувашской Республики Олег Николаев, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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