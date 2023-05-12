Мэр Кулемзин: В Донецке отремонтируют 230 дорог в 2023 году

План по восстановлению дорожной инфраструктуры Донецка сформировало Правительство Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальное дорожное предприятие Донецка продолжается восстанавливать дорожную инфраструктуру города. Всего на год запланирован ремонт свыше 200 городских дорог. Об этом глава администрации Донецка Алексей Кулемзин рассказал в ходе прямой линии.

— В Донецке более двух тысяч километров дорог, у нас развитая сеть. Правительство Москвы утвердило план ремонта дорожного покрытия. Специалисты дорожного ремонто-транспортного управления отремонтируют 230 дорог, 29 из них находятся в частных секторах, — отметил градоначальник.

Алексей Кулемзин подчеркнул, что очередность ремонта дорожной инфраструктуры определяют жители Донецка через социальные сети. Дончане могут проголосовать за участок дороги, который, по их мнению, нуждается в скорейшем восстановлении. Мэр также выразил особую благодарность работникам коммунальных предприятий города. Они продолжают улучать жизнь дончан, несмотря на непрекращающиеся обстрелы города.

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