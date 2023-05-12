Генеральные планы новых регионов России будут утверждены до конца 2023 года

Первую программу утвердят до конца текущего года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

К концу 2023 года будут утверждены первые генеральные планы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В новых регионах будет принята полноценная система работы с учетом местоположения и других факторов. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов на пресс-конференции в ТАСС.

— Я думаю, что к концу года мы увидим результат по первому утверждению основных генпланов для того, чтобы территории могли уже четко участвовать во всех государственных программах, и была полноценная система работы с использованием существующего местоположения и перспектив развития тех или иных территорий, — отметил замглавы Минстроя.

Валерий Леонов подчеркнул, что в прошлом году на территории новых регионов было восстановлено около четыре тысячи объектов, еще порядка тысячи перешли в план работ на 2023 год.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе восстановят ДК «Строителей»

Процесс реконструкции здания разобьют на несколько этапов (подробнее)