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НовостиПолитика12 мая 2023 10:35

Генеральные планы новых регионов России будут утверждены до конца 2023 года

Новые субъекты смогут участвовать во всех государственных программах
Виктория ПОДАРОВА
Первую программу утвердят до конца текущего года

Первую программу утвердят до конца текущего года

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

К концу 2023 года будут утверждены первые генеральные планы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В новых регионах будет принята полноценная система работы с учетом местоположения и других факторов. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов на пресс-конференции в ТАСС.

— Я думаю, что к концу года мы увидим результат по первому утверждению основных генпланов для того, чтобы территории могли уже четко участвовать во всех государственных программах, и была полноценная система работы с использованием существующего местоположения и перспектив развития тех или иных территорий, — отметил замглавы Минстроя.

Валерий Леонов подчеркнул, что в прошлом году на территории новых регионов было восстановлено около четыре тысячи объектов, еще порядка тысячи перешли в план работ на 2023 год.

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