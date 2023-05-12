С 2022 года в ДНР доставили более 260 коммунальных машин из других регионов России

Регионы России продолжают доставлять помощь Республике, поставки спецтехники ожидаются и в 2023 году. Фото: Минстрой ДНР

С 2022 года по март 2023 года в ДНР доставили более 260 единиц спецтехники. Коммунальные машины передали в Горловку, Донецк, Макеевку, населенные пункты Амвросиевского, Новоазовского, Володарского и других районов Республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

— При участии регионов РФ в Донецк поступило более 120 единиц спецтехники. В их числе самосвалы, мусоровозы, погрузчики, тракторы, автогидроподъемники и другая техника. В планах в 2023 году передать на баланс города еще 17 единиц техники, — отметил замминистра Минстроя ДНР Владимир Дубовка.

В пресс-службе подчеркнули, что на баланс Горловки передали порядка 100 коммунальных машин. Среди них уборочная техника, самосвалы и мусоровозы. Еще 46 единиц спецтехники отправилось в Макеевку. Все остальные машины распределили по четырем районам региона.

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